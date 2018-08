Câmara da Marinha Grande alerta que águas em duas zonas são impróprias para banhos

Praia da Vieira, na Marinha Grande, junto à foz do rio Lis

Praia de Matosinhos com bandeira azul arriada e banhos de mar desaconselhados

O município da Marinha Grande alertou esta terça-feira que as águas junto à foz do rio Lis, em Vieira de Leiria, e do Ribeiro de São Pedro, em São Pedro de Moel, são impróprias para banhos.

Na sequência de uma comunicação da Unidade de Saúde Pública (USP) à Câmara da Marinha Grande, no distrito de Leiria, a autarquia, liderada por Cidália Ferreira (PS), apelou à população para não utilizar as duas zonas para banhos.

Embora ambos os locais não sejam considerados zonas balneares identificadas, o município refere, numa nota de imprensa, que estas águas são frequentadas por muitos banhistas e veraneantes, "pelo que se justifica uma atenção especial, no que respeita às condições de segurança, salubridade e qualidade da água".

No comunicado, a autarquia informa que está a acompanhar a situação e irá promover a monitorização sistemática da qualidade das águas do rio Lis e do ribeiro de São Pedro, nomeadamente através da realização de análises periódicas, por forma a precaver qualquer situação que possa colocar em causa a saúde pública.

A autarquia aconselha a população e turistas a utilizar as praias balneares de Vieira de Leiria, Pedras Negras, Praia Velha e São Pedro de Moel, por terem "vigilância, acessibilidades e controlo da qualidade da água".

De entre as praias balneares do concelho, Vieira de Leiria e São Pedro de Moel foram distinguidas como praias acessíveis pela Administração da Região Hidrográfica, por estarem dotadas das condições necessárias para que os cidadãos com mobilidade condicionada possam aceder aos areais e, sempre que possível, também à água, refere a autarquia.

São Pedro de Moel, Pedras Negras e Praia Velha foram, mais uma vez, classificadas como "Praia com Qualidade de Ouro", pela Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza, que anualmente distingue as praias costeiras e fluviais com melhor qualidade da água.

Já as praias Vieira Norte (a norte da foz do rio Lis), Samouco, Concha, Valeiras e Água de Madeiros (na área situada no concelho da Marinha Grande) são desaconselhadas para utilização, por não serem consideradas como águas balneares pela Agência Portuguesa do Ambiente, adverte ainda a autarquia.