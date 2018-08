Calor. Recordes de máximas batidos num terço do país

Sem dar tréguas, o calor extremo atingiu esta sexta-feira valores ainda mais elevados de temperaturas máximas, com Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, a ser a cidade mais quente do país ao atingir 45,9 graus de Celsius. Logo a seguir surge Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, onde foram registados 45,5 graus, segundo os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os recordes de máximas foram batidos esta sexta-feira num terço do país, com a região Sul a destacar-se ao registar uma maior subida nas temperaturas máximas, como aconteceu em Alcácer do Sal e em Reguengos de Monsaraz.

Prevê-se para este sábado a continuação do calor extremo e a possibilidade de subida dos valores das temperaturas máxima.

As previsões do IPMA apontam ainda para a continuação de temperaturas noturnas muito altas nas próximas duas noites. Na zona de Portalegre, por exemplo, as temperaturas não vão baixar dos 30 graus.