Buscas na sede da Juve Leo em Alvalade e em casa de Bruno de Carvalho

As autoridades estão este domingo a realizar buscas na sede da claque Juventude Leonina junto ao Estádio de Alvalade, confirmou o DN junto de fonte policial.

Também estão a ser realizadas buscas em casa de Bruno de Carvalho, segundo a SIC Notícias.

As buscas, realizadas pela GNR, decorrem na sede da Juve Leo, no interior do Estádio de Alvalade, um espaço conhecido como 'A Casinha', enquanto a PSP faz um cordão policial para garantir a segurança da zona, como constatou a Lusa no local.

Estas operações estão ligadas à investigação à invasão da academia de Alcochete, que neste mesmo dia levou à detenção, por ordem do DIAP de Lisboa, do ex-presidente leonino e do líder da claque.

Bruno de Carvalho e Nuno Vieira, conhecido como Mustafá, deverão passar a noite nas instalações da GNR do Montijo, prevendo-se que sejam presentes a juiz no Tribunal do Barreiro esta segunda-feira.