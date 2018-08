Braga e Viana do Castelo com incêndios de maiores proporções

A Autoridade Nacional da Proteçãom Civil (ANPC) indica ao fim da tarde deste domingo dois incêndios de maior dimensão nas freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro, em Braga, e em LIndoso, em Viana do Castelo, sendo que este último é uma reativação. É o que consta na atualização da ANPC cerca das 18:45 deste domingo, em que se regista 236 fogos.

Segundo disse à Lusa Alexandre Penha, da ANPC, o incêndio no distrito de Braga "está dominado em 90%".

As chamas deflagraram naquele distrito às 13:17 em S. Martinho, atingindo as freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimeiro, o que obrigou à intervenção de 102 operacionais, distribuídos por cinco entidades, Além do helicóptero, utilizaram 28 viaturas no combate ao incêndios.

Já as chamas em Viana do Castelo, obrigaram à intervenção de um segundo helicóptero ao fim do dia. Reativou o fogo que tinha deflagrado na sexta-feira, às 18:37, em Lindoso, Ponte da Barca. Este domingo combateram as chamas 35 bombeiros, que utilizaram sete viaturas, além de dois helicópteros.

Os 236 incêndios indicados pela Proteção Civil em todo o país, causam maior preocupação 178. Estão no terreno 1221 operacionais, 415 viaturas e sete helicópteros.