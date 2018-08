Bombeiros resgatam homem de 79 anos que tinha sido dado como desaparecido

Um homem de 79 anos, que foi dado como desaparecido no concelho de Monchique, onde o maior incêndio em Portugal continua a lavrar, foi resgatado pela força especial de bombeiros. O alerta tinha sido dado por familiares do idoso, que tem residência no lugar de Portela das Eiras, onde o fogo já levou à evacuação de cerca de duas dezenas de pessoas.

De acordo com TVI24, as autoridades encontraram o homem junto à sua casa, tentando ainda defender os seus bens e os animais. O risco para este homem era elevado e os bombeiros, com a GNR, acabaram por retirar o idoso para um local em segurança.

Tem sido uma grande preocupação para as autoridades a retirada dos habitantes das aldeias afetadas, já que muitos recusam sair e preferem ficar juntos aos seus bens.

A situação em Monchique permanece muito complicada, com a Proteção Civil a indicar que existem muitas reativações, impulsionadas pelo vento forte, e o presidente do município de Monchique, Rui André, a manifestar "grande preocupação". O autarca referiu que na área das termas há hotéis em risco e que uma frente do fogo está a aproximar-se de uma quinta pedagógica do concelho vizinho de Silves.

Sobre as casas afetadas pelo incêndio rural, que deflagrou na sexta-feira, Rui André não deu pormenores sobre o número de imóveis ou a sua utilização, referindo que o balanço não está finalizado.