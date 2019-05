Cuba. Vila alentejana sem bombeiros à noite e fins de semana por falta de pessoal

Os bombeiros da vila alentejana de Cuba, distrito de Beja, deixaram de prestar socorro à população à noite, desde esta quarta-feira, e aos fins de semana, alegando falta de pessoal. Uma situação que levou o comando distrital a garantir esta quinta-feira que a cobertura será feira por corporações vizinhas.

A suspensão da prestação de serviços à noite e aos fins de semana por parte dos operacionais dos Bombeiros Voluntários de Cuba foi anunciada através de um comunicado publicado na página da corporação numa rede social. A nota, assinada pelo comandante José Galinha, critica os órgãos dirigentes da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, acusando-os de terem tido uma "ação" que se tem "vindo a degradar", o que coloca "em causa a manutenção da atividade" dos operacionais.

É ainda informado que, desde as 20.00 horas de quarta-feira, os bombeiros deixavam de dispor "de recursos para atender a quaisquer solicitações" que lhes fossem "endereçadas durante o período noturno e fim de semana", porque "parte do corpo ativo" manifestou "a sua indisponibilidade" para o serviço e "os elementos restantes são insuficientes para cumprir as escalas de serviço".

Em declarações à Lusa, José Galinha criticou a atual direção da associação humanitária "que não tem ligação com o corpo ativo" e "não investe em nada, nem resolve qualquer problema", o que levou a que "muitos voluntários tenham metido cartas de inatividade".

"Só temos duas ambulâncias, as outras estão paradas à espera de reparação e o pessoal está saturado e descontente e acha que já chega. Os voluntários, em vez de cinco ou seis serviços por mês, estavam a fazer 10 ou 12, sem receberem qualquer incentivo, e os bombeiros profissionais também já são poucos e nem consigo fazer escalas", lamentou.

Durante o dia, "os operadores ainda vão atendendo o telefone" do quartel, mas "o INEM fica inoperacional e à noite e aos fins de semana não trabalhamos", porque "a partir de segunda-feira, com as férias do pessoal, ficam só dois operadores" na central, o que "é insustentável", resumiu.

No comunicado, a corporação deseja que a situação "volte à normalidade com a maior brevidade" possível.

Contactado pela agência Lusa, Vítor Cabrita, responsável do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, confirmou que, na quarta-feira à noite, não houve operacionalidade na corporação de Cuba e que esta quinta-feira "às 7.00 horas voltou a haver", aguardando "informações sobre a próxima noite" e sobre "do próximo fim de semana".

"Na ausência de operacionais disponíveis para prestar socorro nessa área de atuação", que corresponde à do concelho de Cuba, "e sempre que seja possível e tenhamos conhecimento dessa situação, vamos mobilizar meios dos concelhos adjacentes", ou seja, "de Vidigueira, Beja, Ferreira do Alentejo e Alvito", explicou.

Mas esses meios e recursos não englobam os que são da responsabilidade do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), alertou: "Terá de ser o INEM a mobilizar ambulâncias, as viaturas médicas de emergência e reanimação e os helicópteros", enquanto o CDOS poderá "mobilizar os carros de desencarceramento e outro tipo de apoios".

"Sendo certo que não há ninguém que vá ficar sem socorro", sublinhou o comandante distrital, este "pode é levar mais ou menos tempo a chegar", dependendo "do sítio onde se localizar a ocorrência".

A Lusa procurou obter esclarecimentos por parte do presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cuba, João Português, mas o responsável esteve incontactável por telefone.