Mulher de 100 anos morre em incêndio na Baixa do Porto

Uma mulher de 100 anos morreu esta sexta-feira num incêndio na Baixa do Porto, disse o comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto. A idosa estava já sem vida quando os bombeiros chegaram ao local do incêndio, uma moradia unifamiliar na Rua da Alegria.

Segundo o comandante, o foco de incêndio começou no quarto e as chamas acabaram por ficar restritas ao primeiro dos três andares da moradia, devido à intervenção dos bombeiros. O incêndio já está na fase de rescaldo.

Inicialmente, havia suspeita de que o prédio, no 238 da Rua da Alegria, estivesse devoluto.

O alerta para o incêndio foi dado às 9:32 e no local estiveram 12 bombeiros, apoiados por três viaturas.

As causas do incêndio estão a ser investigadas "pelas autoridades competentes", informou o comandante dos Sapadores do Porto.