Bodyboarder desaparecido há dez dias aparece em casa e "de boa saúde"

Paris/Lisboa: o improvável aconteceu no turismo

Bastou um fenómeno como o dos coletes amarelos para que Lisboa surgisse à frente de Paris como um dos dez destinos mais trendy para 2019. Foram analisadas pesquisas de mais de 1,5 mil milhões de buscas de turistas do guia da Kayak. Lisboa ficou não só à frente de Paris, mas também de Roma, Munique e até do Maui, no Havai. O improvável aconteceu.