Bloco cancela comícios em Quarteira e Montegordo

A direção do Bloco de Esquerda emitiu hoje um comunicado onde afirma que está a acompanhar os acontecimentos do incêndio de Monchique com "preocupação", tendo já deslocado dirigentes para o terreno, nomeadamente o deputado João Vasconcelos, eleito pelo distrito de Faro e vereador em Portimão.

Por causa dos incêndios, os bloquistas decidiram cancelar comícios previstos para sexta-feira (Quarteira) e sábado (Monte Gordo), comícios nos quais a principal oradora seria a eurodeputada Marisa Matias.

O partido afirma-se "em permanente contacto com as populações que foram afetadas, a efetuar visitas aos locais onde estas se encontram temporariamente alojadas, e a aferir das suas necessidades imediatas, assim como em contacto diário com os autarcas dos concelho afetados pelo fogo, recolhendo informações e elementos de forma a permitir avaliar a forma como as populações estão a ser acompanhadas, e a forma como o fogo está a ser combatido".

"A direção do Bloco de Esquerda dirige uma palavra de solidariedade e respeito às populações afetadas e que se encontram a colaborar com as entidades que estão a trabalhar no terreno, e uma palavra de apreço e consideração a todos os operacionais e forças que se encontram empenhadas no combate ao fogo", lê-se ainda no comunicado.

O qual acrescenta que "tendo em conta a evolução da situação do fogo no terreno, e tendo a preocupação de não perturbar de forma alguma as operações de combate e de retirada das populações para locais seguros", coloca o partido "neste momento a avaliar se existem condições para efetuar novas visitas aos locais que foram afetados pelo fogo".

Estas visitas teriam o objetivo de escrutinar "se está a ser prestado o devido auxílio a todas as pessoas afetadas".