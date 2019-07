Bastonária dos enfermeiros diz que resultado da sindicância "é uma vingança do governo"

Em 1929, há exatos 90 anos, o surrealista belga René Magritte pintou um cachimbo e acrescentou uma frase à imagem: "Ceci n'est pas une pipe" ("Isto não é um cachimbo"). O pintor era belga, e também surrealista, palavra que, diga-se o que se disser, significa ser mais do que realista. Um português é outra coisa. Temos muitas coisas melhores do que os belgas - basta comparar as amêijoas à Bulhão Pato com o mexilhão deles. Mas sobre o respeito à realidade (já para não falar da surrealidade) ficamos a perder. Temos horror aos factos, pelamo-nos pelas leves ideias e campanhas folclóricas.