Barco à deriva ao largo de Caminha está a ser rebocado para Vigo

O barco de um armador de Vila Praia de Âncora, Caminha, que estava à deriva com dez tripulantes a bordo está a ser rebocado desde as 08:00 de hoje para Vigo, em Espanha, informou a Marinha.

Em declarações à Lusa, o comandante Fernando Fonseca, porta-voz e relações públicas da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, disse que a embarcação de pesca "Vila do Infante" começou a ser rebocada para Vigo "cerca das 08:00", devendo este trabalho "prolongar-se por todo o dia".

Segundo este responsável, o tempo que esta operação vai demorar depende da velocidade a que os trabalhos de reboque decorram, mas "irá certamente demorar o dia todo, podendo entrar pela madrugada".

A acompanhar esta operação está também a corveta Jacinto Cândido.

Fernando Fonseca acrescentou que os dez tripulantes "estão bem e tranquilos".

A embarcação ficou à deriva e sem energia a cerca de 160 quilómetros a oeste do concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

Em comunicado divulgado no final do dia de quinta-feira, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), que está a coordenar a operação de reboque do barco "Vila do Infante", em articulação com a Força Aérea e em colaboração com o navio mercante EMERALD, adiantou que a tripulação é composta por cinco portugueses e cinco indonésios.