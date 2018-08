Vem aí o calor e há 15 distritos em alerta amarelo

Banhistas na praia de Carcavelos, concelho de Cascais, durante a onda de calor do início do mês de agosto, quando 11 distritos estavam sob aviso vermelho devido a um anticiclone que transporta ar quente do norte de África.

O aviso amarelo devido ao calor, que tem início no sábado, foi alargado a 15 distritos e estendido até ao final de domingo, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Faro juntou-se à lista dos distritos que o IPMA tinha colocado em aviso amarelo e agora só Bragança, Vila Real e Viseu não estão incluídos.

O aviso tem início às 10:00 de sábado e prolonga-se até às 22:00 de domingo. Anteriormente era apenas até à manhã de domingo.

Este aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, é emitido quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

De acordo com a informação disponível no ´site´ do IPMA, no sábado só os distritos de Bragança e da Guarda vão ter uma temperatura inferior aos 30 graus celsius, com 29º, enquanto Évora e Beja vão atingir os 37º, Lisboa os 33º, Porto os 30º e Faro os 32º.

A temperatura volta a subir no domingo, dia em que os termómetros alcançar os 39º em Santarém e Évora, 37º em Lisboa e 32º no Porto e em Faro.

O IPMA informou na quinta-feira que esta subida das temperaturas é uma "situação característica do período de verão", e explicou que tal se deve ao "transporte de uma massa de ar quente e seco com trajeto pela Península Ibérica e Marrocos".

Esta situação de tempo quente e seco deverá manter-se pelo menos até terça-feira, de acordo com o IPMA, que garante, no entanto, que os valores das temperaturas serão "claramente inferiores aos registados na onda de calor do início do mês de agosto".