Avião aterra de emergência em Faro

Um avião da Transavia aterrou esta segunda-feira de manhã de emergência em Faro, depois de terem sido detetados problemas na pressurização da cabine, divulgou a Força Aérea, em comunicado.

Segundo o comunicado, o avião da companhia holandesa com destino a Amesterdão declarou emergência depois de descolar do Funchal.

A Força Aérea acompanhou com dois F-16M o Boeing 737, com 149 passageiros a bordo, que "comunicou problemas de pressurização quando fazia a ligação com Amesterdão, tendo divergido e aterrado em segurança no Aeroporto de Faro pelas 12.51. O voo foi escoltado pelas aeronaves F-16", divulgou a Força Aérea.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No comunicado, a Força Aérea ativou ainda o sistema primário de Busca e Salvamento, constituído por helicópteros EH101, durante a operação. Segundo o ramo das Forças Armadas, "esta é a segunda vez que a Força Aérea ativa a parelha de F-16 para escoltar uma aeronave civil em dificuldades em menos de 24 horas".

Na sua conta na rede social Twitter, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, salientou a prontidão da FAP: "É muito raro ter 2 emergências em 2 dias, mas a FAP estava preparada", escreveu.

No domingo, um avião da Air Astana, que descolou de Alverca às 13.21 e que declarou emergência, esteve algum tempo a sobrevoar a região a norte de Lisboa e o Alentejo, numa trajetória irregular, antes de ter sido tomada a decisão de o Embraer da companhia do Cazaquistão aterrar no aeroporto de Beja, o que aconteceu às 15.28, à terceira tentativa.