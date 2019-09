Avaria elétrica faz parar novas ambulâncias do INEM

Bombeiros do Marco de Canaveses com ambulâncias paradas à espera de alvará do INEM

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) recebeu no passado mês de abril 20 novas ambulâncias, mas nove delas estão paradas, cinco das quais por avarias elétricas.

A notícia é avançada, esta terça-feira, pelo Jornal de Notícias . De acordo com o diário, os veículos têm revelado problemas, com as sirenes e luzes de emergência a desligarem-se em andamento, e falhas de energia elétrica também na célula sanitária - onde viaja o doente e um técnico de emergência pré-hospitalar -, o que deixa sem energia os dispositivos médicos e o frigorífico com medicamentos.

Os números foram confirmados ao JN pelo INEM, que adiantou que, das nove viaturas paradas, sete prestam serviço na região norte, uma na zona de Lisboa e outra no Algarve. De acordo com a mesma fonte, as ambulâncias com avarias elétricas estão a ser intervencionadas pela marca, a Iveco.