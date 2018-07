Autorização para 400 médicos aposentados trabalharem no SNS

A autorização para 400 médicos aposentados trabalharem no Serviço Nacional de Saúde (SNS) em 2018 saiu hoje em Diário da República, abrangendo também todos os contratados desde 2016.

Em janeiro deste ano, o relatório social do Ministério da Saúde de 2016 mostrou que foi esse ano que teve maior número de profissionais no setor público de saúde desde 2010, ano a partir do qual houve um decréscimo de trabalhadores do setor que só foi invertido a partir de 2015.

Os médicos aposentados no ativo foram crescendo sempre de 2010 a 2016, ano em que atingiram o valor mais elevado, com 301 profissionais em aposentação, mas que quiseram permanecer a trabalhar no SNS.

O número estabelecido no despacho "abrange os médicos atualmente em funções, assim como a renovação e celebração de novos contratos".