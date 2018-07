Aeronave com um único ocupante cai em Ponte de Sor

A aeronave que caiu em Ponte de Sor, Portalegre, foi encontrado cerca de duas horas depois do início das buscas, a 1500 metros do perímetro do aeródromo local. "A aeronave foi encontrada e o único tripulante está em avaliação", disse o comandante Rio Conchinha à SIC Notícias.

As autoridades de socorro realizavam buscas após terem recebido um alerta para uma queda de uma aeronave, tinha dito à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre

"Recebemos um alerta pelas 22:42 para uma queda de uma aeronave na zona do aeródromo de Ponte de Sor. Nesta altura estão a decorrer buscas no local e, entretanto, o perímetro das buscas já foi alargado", disse à Lusa fonte do CDOS, cerca das 00:20.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estão envolvidos nas buscas 48 operacionais, apoiados por 17 viaturas.