Autoridade Marítima alerta para zona de perigo em praias de Torres Vedras

A Capitania do Porto de Peniche alertou hoje para a existência de uma zona de perigo no mar entre as praias da Foz do Rio Sizandro e Azul, no concelho de Torres Vedras.

Em comunicado, a autoridade marítima explica que, "devido ao afloramento dos destroços de navio afundado na zona entre a foz do Rio Sizandro e a Praia Azul", no distrito de Lisboa, "toda a zona de rebentação adjacente ao navio afundado é considerada 'zona de perigo', num raio de 100 metros".

Neste sentido, a Capitania de Peniche avisou que a mesma zona se "encontra totalmente interdita a banhos e desportos náuticos por razões de segurança das pessoas".

Os infratores poderão sofrer contraordenações entre os 30 e os 100 euros, podendo o valor aumentar até 300 euros para pessoas coletivas.