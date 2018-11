Autocarro incendiou-se na A8 com 28 passageiros a bordo

Um autocarro da EVA Transportes incendiou-se nesta manhã, na A8, próximo de Venda do Pinheiro no sentido Sul/Norte. Não há vítimas a lamentar mas, segundo avançou ao DN o Comando Geral da GNR, o veículo "ardeu por completo", "continua [às 14.15] no local a aguardar a remoção" e a circulação está "condicionada", fazendo-se apenas "pela via da esquerda" naquele sentido.

© Facebook: João Alegria

"O autocarro trazia 28 passageiros, mais o motorista, mas saíram todos ilesos, uma vez que assim que começou a deitar fumo do motor ausentaram-se todos do veículo", disse ao DN o major Adriano, oficial de serviço no comando da GNR. O militar não quis avançar muitos detalhes sobre a causa do acidente, adiantando apenas que terá sido originado "por uma falha mecânica".

Quanto aos tripulantes, confirmou, nenhum deles teve de receber assistência médica, tendo sido encaminhados para o seu destino num novo autocarro. "A própria empresa, a EVA, fez o transbordo dos passageiros", disse.