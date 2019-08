Autocarro despista-se e embate contra prédio em Queluz. Há feridos ligeiros

Um autocarro da Vimeca despistou-se esta sexta-feira de manhã e embateu contra um prédio em Queluz, Sintra. O acidente aconteceu cerca das 11.30 e os meios de socorro estão no local.

O edifício em que o veículo pesado de passageiros embateu é o número 17 da rua Heliodoro Salgado, em Queluz, onde se localiza a sede do Real Sport Clube.

Após o choque, a posição em que ficou parado o autocarro dificultou a saída das pessoas que seguiam no interior. No total viajavam 12 passageiros no autocarro. Por momentos ficaram retidos no interior do autocarro, mas apresentavam apenas ferimentos ligeiros, segundo adiantou a PSP. Apenas três foram conduzidos ao hospital.

Para o local foram mobilizados 12 bombeiros e seis viaturas de emergência. Não são conhecidas as causas do despiste.