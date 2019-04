Apreendidos 114 mil maços de cigarros no concelho de Castro Marim

A unidade de Ação Fiscal de Faro apreendeu na quarta-feira 114 mil maços de cigarros, avaliados em 513 mil euros, na Fronteira de Monte Francisco, concelho de Castro de Marim, anunciou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR, adiantou que os 114 mil maços de cigarros apreendidos não tinham qualquer estampilha fiscal.

"No âmbito de uma fiscalização rodoviária foi intercetado e fiscalizado um pronto-socorro, que se deslocava para Espanha, o qual rebocava duas viaturas. Os militares verificaram que uma das viaturas rebocadas continha uma quantidade avultada de maços de cigarros no seu espaço de carga, sem ostentarem qualquer estampilha fiscal", é referido.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O condutor da viatura pronto-socorro, de 38 anos, foi constituído arguido, sendo indiciado pela prática do crime de Introdução Fraudulenta no Consumo.

Além dos 114 mil maços de cigarros, no total de dois milhões e 280 mil cigarros foi também apreendido um veículo ligeiro de mercadorias.

"A mercadoria apreendida apresenta um valor presumível de 513 mil euros, o que se traduz numa fraude ao Estado superior a 400 mil euros", indica ainda a GNR.

Na operação estiveram envolvidos 12 militares do Destacamento de Ação Fiscal de Faro, do destacamento de Trânsito de Faro e do destacamento territorial de Tavira.