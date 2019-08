Antram e Fectrans chegam acordo que patrões dizem poder "ser histórico"

"Um documento que pode fazer história para o setor". Foi assim que André Almeida, porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) descreveu o que foi alcançado esta quarta-feira nas negociações com a Fectrans, sindicato que não aderiu à greve dos motoristas, que começou na segunda-feira.

O representante da Antram não quis, no entanto, detalhar o que foi acordado e remeteu informações sobre o teor do documento para mais tarde, depois de o entregar ao Ministério das Infraestruturas, onde vai ver com o Governo "alguns detalhes e aspetos" do acordo, o que poderá acontecer ainda esta quarta-feira.

Foram cinco horas de negociações entre a Fectrans e a Antram. Sindicato e patrões têm mantido reuniões para negociar um contrato Coletivo de Trabalho para o setor dos transportes de mercadorias. "Produziu-se hoje aqui um documento muito importante de trabalho e que pode revelar-se histórico para o setor. O que faremos com a Fectrans é ir ao Ministério das Infraestruturas para junto do Governo apresentarmos esse documento, visto que há parte desse documento que necessita de acompanhamento governamental, como decorre da lei", explicou André Almeida.

Será também no Ministério das Infraestruturas que André Almeida deverá responder ao repto lançado esta tarde pelo representante do Sindicato Nacional de Mercadorias de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma reunião na quinta-feira, às 15:00, na DGERT (Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho).

"Acredito que será possível uma declaração ao país ainda hoje sobre esta situação", disse André Almeida aos jornalistas.

Pardal Henriques lançou um desafio à Antram para retomar as negociações de modo a terminar com a greve, tendo afirmado que se não se encontrar "uma solução para resolver o problema, a tendência é para piorar, é para o caos aumentar" porque "os postos de gasolina vão começar a ficar secos e a revolta das pessoas vai aumentar".

Apesar da proposta de regressar à mesa das negociações com os patrões, o SNMMP mantém a greve.