Pediatria do São João. Costa faz anúncio que ex-ministro já tinha feito

Pais denunciaram este ano as condições em que os filhos são tratados na ala pediátrica de oncologia no Hospital São João

PR espera esclarecimento do Governo sobre ala pediatrica do Hospital São João

Governo autoriza concurso para projeto do Centro Pediátrico do Hospital São João

"É graças a este reforço [no Orçamento] que vai ser possível lançar cinco novos hospitais, um conjuntos de obras em hospitais importantes (...) e vamos, por exemplo, poder avançar com o lançamento do concurso para nova ala pediátrica [no Hospital de S. João]", disse António Costa, a discursar na inauguração de uma nova unidade de saúde em Baguim do Monte, Gondomar, distrito do Porto.

Costa falou deste mesmo concurso no debate quinzenal de 26 de setembro, mas foi o então ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que a 19 de setembro anunciou haver autorização para se avançar com as verbas que iriam permitir à administração do hospital avançar com o concurso para as obras. A Associação Pediátrica de Oncologia do Hospital São João já argumentou que "não nos interessa estar aqui com concursos disto e daquilo se não daqui a quatro anos não temos nada lá no sítio".

Confrontada com as declarações do chefe do executivo, a nova ministra da Saúde esclareceu que não há ainda data para lançar a obra referida por António Costa.

"Não, não tenho data para esse concurso porque não avançarei com datas que não tenho a certeza de poder cumprir e que não estão nas estritas mãos do Ministério da Saúde. Estão nas mãos de um conjunto de profissionais que estão empenhados em responder o melhor e mais depressa possível às necessidades de longa data do Hospital de S. João", afirmou Marta Temido.

A autorização foi concedida através de despacho assinado pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, e pelo então ainda ministro da Saúde, Adalberto Fernandes, publicado no Diário da República.

Segundo Marta Temido, a nova valência é um "equipamento muito significativo e que precisa de ser muito planeado".

"Estamos todos empenhados em conseguir responder o mais depressa possível às necessidades do S. João e às necessidades, concretamente, das crianças e dos pais. É isso que está a ser feito [planear melhor]", garantiu a ministra.

Marta Temido referiu que "há um projeto que está a ser revisto" e que a informação que dispõe é que "o centro hospitalar está com as equipas técnicas a analisar o projeto que já era de alguns anos" sendo que "o trabalho ainda não está completo" e que "muito recentemente o conselho de administração decidiu optar por uma solução que permitiria rever o projeto e imprimir celeridade".

"Posto isso, é necessário avançar com o concurso para a obra", disse.

Há dez anos que o hospital tem um projeto para construir uma nova ala pediátrica, mas desde então o serviço tem sido prestado em contentores.

Em junho, o presidente do Centro Hospitalar do S. João afirmou que o problema do centro ambulatório pediátrico, que inclui o hospital de dia da pediatria oncológica, ficou resolvido, mas "continuam a faltar as instalações do internamento pediátrico".