Alerta nacional para apanhar fugitivos que escaparam do tribunal no Porto

A Polícia de Segurança Pública emitiu um alerta nacional para apanhar os três homens que fugiram quinta-feira à tarde do Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

O Comando Metropolitano do Porto da PSP adiantou esta sexta-feira ao DN que os três fugitivos ainda não foram encontrados e que foi pedida ajuda a todas as restantes autoridades nacionais. "É o procedimento habitual nestas situações, emitir um alerta para que todas as autoridades tenham atenção nas suas zonas de intervenção", informou o oficial de serviço, isto porque nesta altura não é possível saber se os suspeitos ainda estarão na zona do Porto. Mas não se pode falar ainda "de um reforço excecional do dispositivo no terreno", acrescenta a mesma fonte.

Os três homens suspeitos de assaltos violentos a idosos fugiram do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, após terem sido ouvidos por um juiz que lhes decretou a prisão preventiva. Os três saltaram por uma janela do segundo andar.

"Os indivíduos em fuga são considerados perigosos e potencialmente armados", segundo comunicado da PSP. A polícia pede para que quaisquer informações sobre estes homens sejam comunicadas à Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto pelo telefone: 222 046 460 ou pelo email bsp.dic.porto@psp.pt.

Os homens tinham sido detidos pela PSP como suspeitos de dezenas de assaltos no Grande Porto (Porto, Gondomar, Valongo e Maia). São dois gémeos - Fernando e Emanuel Santos - de 34 anos e um cúmplice de 20 - Hugo Saraiva -, todos com antecedentes criminais, que foram apanhados em flagrante delito durante uma ação desenvolvida na terça-feira pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, em Baguim do Monte, Gondomar. As vítimas tinham entre 65 e 95 anos.

De acordo com o Jornal de Notícias, os homens já estavam com a prisão preventiva decretada e aguardavam pela carrinha celular para os transportar para a prisão de Custóias. Ainda segundo o JN, terá sido depois de um deles ter pedido para se despedir da namorada que os suspeitos conseguiram escapar das celas e fugir por uma janela.