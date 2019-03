Albufeiras continuam abaixo da média mas estão melhores do que em 2018

O volume de água armazenado nas albufeiras nacionais é superior em todas as bacias hidrográficas com exceção da bacia do Cávado. Ainda assim, em todas elas os valores continuam abaixo da média registada entre 1990/91 e 2017/18. Os dados foram comunicados pela Agência Portuguesa do Ambiente, que destaca a bacia do Sado onde se passou de 29% de volume em 2018 para 46,7% este ano.

Os dados confirmam que o número de albufeiras com disponibilidades hídricas superiores a 80%, relativamente ao mês de janeiro, aumentou de 11 para 12 albufeiras, e que ocorreu uma ligeira descida do número de albufeiras com disponibilidades inferiores a 40% do volume total, passando de 12 para 10. Em 2018, as albufeiras com armazenamento total inferior a 40% eram 23.

Situação das albufeiras em fevereiro de 2018 © APA

