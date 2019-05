Cansado da chuva? O sol volta no fim de semana e vão estar mais de 30 graus

Apesar do amanhecer cinzento e chuvoso em boa parte do país, há razões para planear um fim de semana ao ar livre. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a precipitação começará a abrandar a partir desta quinta-feira, acompanhada de uma tendência de subida das temperaturas máximas.

No sábado já não deverá chover, apesar de ainda poder registar-se alguma nebulosidade. Já o domingo será um autêntico dia de verão, com os termómetros a rondarem ou mesmo a ultrapassarem os 30 graus. Lisboa deverá chegar a máximas de 34 graus, Évora aos 35, Faro terá máximas de 29 graus e, no Porto, são esperadas máximas de 29 graus.

O bom tempo continuará ao longo da próxima semana, ainda que com uma gradual descida das temperaturas máximas. Na sexta feira, 18 de maio, já deverão estar de regresso as nuvens, ainda que com poucas probabilidades de chuva, e as máximas estarão novamente na casa dos 20 graus.

A chuva desta primavera, em particular a que se registou no mês passado, poderá não ter agradado a todos mas foi uma boa notícia para o País. Segundo o IPMA, Portugal continental registou em abril uma diminuição da área em seca meteorológica, com exceção das regiões a sul do rio Tejo, devido aos elevados valores de precipitação registados.