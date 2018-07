Agente da PSP suspeito de assaltar casas

O Tribunal de Braga vai continuar a ouvir esta terça-feira nove indivíduos, entre os quais um agente da PSP, detidos no domingo pela GNR por alegado envolvimento em vários assaltos no norte. Segundo um dos advogados do processo, um dos assaltos em questão terá ocorrido na Páscoa e teve como alvo a residência do cantor popular Delfim Júnior, em Arcos de Valdevez.

O PSP detido presta serviço na Esquadra de Ponte de Lima e já tocou na banda de Delfim Júnior, os Ympério Show. Os detidos chegaram ao Tribunal de Braga ao início da tarde desta segunda-feira, em viaturas da GNR, mas até à noite apenas foi ouvido, em primeiro interrogatório judicial, o agente da PSP, prosseguindo a audição dos restantes na tarde de terça-feira.

"É um processo muito extenso, vai ser seguramente muito demorado", disse o mesmo advogado. Só depois de ouvidos todos os arguidos é que serão conhecidas as medidas de coação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ao longo de todo o dia, a GNR escusou-se a revelar quaisquer pormenores sobre o caso, alegando que ainda há diligências em curso. A GNR suspeita que este grupo tenha levado a cabo dezenas de furtos em moradias de luxo - que terão rendido mais de um milhão de euros.

A detenção decorreu no âmbito de uma operação realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Braga, durante o domingo em diversos concelhos do Minho, nomeadamente Braga, Ponte de Lima, Vila Verde, Guimarães e Famalicão. A casa do cantor Delfim Júnior foi assaltada em abril deste ano. Foram levados cerca de 230 mil euros, em dinheiro, que estavam escondidos em sacos de ração para cães. O polícia conhecia a casa do cantor, o que terá facilitado o acesso à habitação.

O baixista foi detido este domingo de manhã em casa. Na mesma operação, a GNR apreendeu dezenas de carros, de gama alta, numa oficina de Famalicão.