Aeroporto de Lisboa com atrasos de mais de uma hora

Agressões no aeroporto. Sindicatos e Groundforce querem reunir-se com MAI

A seleção nacional de futebol está a ser este domingo uma das "vítimas" da falta de capacidade do Aeroporto Humberto Delgado. A comitiva foi avisada que a saída de Moscovo seria atrasada por causa do volume do tráfego aéreo em Lisboa. Consequência: só vai chegar a Lisboa pelas 20.00 em vez das 17.30 previstas no programa inicial.

Este é apenas um dos atrasos que se regista nas partidas e chegadas ao principal aeroporto nacional. Basta consultar a página da ANA - Aeroportos de Portugal para se concluir que tanto no que diz respeito às chegadas como às partidas não há registos desde a manhã deste domingo de um voo que tenha cumprido o horário.

Segundo fonte consultada pelo DN este domingo está a ser bastante atípico com todas as companhias aéreas que operam em Lisboa a sofrerem atrasos nas suas operações e uma grande parte desses atrasos até é superior a uma hora. Tendo, inclusivamente, já se registado o cancelamento de uma ligação da Ryanair para Marselha.

De acordo com as informações recolhidas este domingo o aeroporto tem estado a trabalhar com 38 movimentos por hora - entre descolagens e aterragens - o que é o máximo possível para a atual infraestrutura. A solução, segundo adiantaram ao DN, passa por alterar o funcionamento da operação das várias companhias aéreas criando saídas rápidas de pista de forma a facilitar o movimento das aeronaves. Segundo a mesma fonte é necessário um investimento em infraestruturas - por exemplo, atualmente só há uma pista, o que é manifestamente insuficiente para a procura que o aeroporto está a ter - o que tem levado a reuniões periódicas entre a ANA e a NAV - Portugal, empresa responsável pelo controlo da navegação no espaço aéreo nacional. Encontros que também já existiram com representantes do Governo.

Recorde-se que o aeroporto de Lisboa recebeu no ano passado 27 milhões de passageiros e até maio já chegou aos 11 milhões.

O DN tentou contactar a ANA - Aeroportos de Portugal mas até ao momento não obteve uma resposta.

(em atualização)