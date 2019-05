Amadora-Sintra "tem feito tudo" para contratar anestesistas

"O problema da anestesia está longe de ser uma questão particular do Hospital Fernando Fonseca [Amadora-Sintra]. É antes uma questão nacional -- com notória escassez de especialistas naquela área", refere uma resposta do conselho de administração enviada por escrito à agência Lusa após o anúncio de greve dos anestesistas da instituição.

A administração indica ainda que o hospital "tem feito tudo para contratar novos anestesistas, usando, para o efeito, anúncios públicos de contratação".

Quanto à greve, o conselho de administração diz que serão tomadas "as medidas necessárias para minorar os efeitos" da paralisação junto dos doentes.

Os médicos anestesistas do Amadora-Sintra marcaram uma greve de cinco dias, que começa em 19 de maio, para exigirem condições de segurança clínica e alertando que as escalas de urgência põem em causa a segurança dos doentes.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) emitiu esta sexta-feira um pré-aviso de greve no serviço de anestesia do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) das 20:00 de 19 de maio até às 20:00 de 24 de maio, sendo que os serviços mínimos estabelecidos para esta greve são superiores ao funcionamento normal daquele serviço na maior parte dos dias, salienta o secretário-geral do Sindicato, Roque da Cunha, em declarações à Lusa.

Um comunicado do sindicato refere que "há mais de um ano" que os anestesistas do Amadora-Sintra têm vindo a dar conhecimento à Ordem dos Médicos, aos sindicatos e ao conselho de administração do hospital "da existência de várias irregularidades e de carência que afetam com gravidade a boa prática da atividade clínica".

"O SIM tem denunciado a carência de recursos humanos do hospital Fernando Fonseca, tendo efetuado visitas ao hospital, tal como o bastonário da Ordem dos Médicos, e tem mantido reuniões com o conselho de administração sem qualquer solução apresentada por parte a entidade empregadora", refere o secretário-geral do sindicato.

O SIM considera lamentável que "tenha de se realizar uma greve para garantir a presença de um número mínimo de médicos num serviço de urgência do SNS", denunciando que as escalas de urgência "abaixo dos mínimos põem em causa a segurança dos doentes e dos profissionais".

Os anestesistas do Amadora-Sintra queixam-se ainda de "sobreposição de tarefas" que os colocam "sob incomportável pressão".