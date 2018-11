Mais acidentes fizeram 422 mortos nos primeiros dez meses do ano

Acidente no IC8, em São João da Ribeira, fez seis mortos

Acidente com veículo em contramão na A2 faz um morto e um ferido

Não há sobreviventes no acidente do IC8 que matou seis pessoas

Segunda Circular cortada após acidente com camião que entrou em contramão

Os acidente rodoviários aumentaram nos primeiros dez meses do ano e provocaram a morte a 422 pessoas, segundo o último relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

O documento, que abrange o período entre janeiro e 31 de outubro, regista 109 030 acidentes, mais do que em período homólogo do ano passado (106 986), 422 vítimas mortais (mais dois), 1 739 feridos graves (menos 95) e 33 742 feridos leves (menos 746).

O distrito com mais acidentes foi o de Lisboa (21 744), seguido do Porto (19 603), Braga (9 255), Faro (9 150), Aveiro (8 903) e Setúbal (8 849).

Já o distrito onde se registaram mais vítimas mortais foi o de Setúbal (61), seguido do Porto (46), Lisboa (42) e Leiria (36).

Segundo o relatório da ANSR, que reúne dados da PSP e da GNR, Lisboa foi o distrito onde se registou maior número de feridos graves (218), seguido de Santarém (178), Faro (164), Porto (158) e Setúbal (141).

Os números da ANSR indicam ainda que na última semana de outubro os acidentes provocaram a morte a 16 pessoas nas estradas portuguesas e fizeram 55 feridos graves. Os dados da ANSR dizem respeito às vítimas cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital.