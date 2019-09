Acidente no acesso à Ponte 25 de Abril faz dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas numa colisão de dois automóveis na Via Rápida da Caparica (IC20) ao início da manhã desta segunda-feira e que está a complicar o acesso à Ponte 25 de Abril, segundo a Proteção Civil.

De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o acidente foi recebido pelas 06:59 e a colisão acabou por provocar dois feridos leves e alguma obstrução na via da esquerda no IC20, que liga a Costa da Caparica a Almada.

Pelas 08:25 estavam no local 12 elementos, apoiados por cinco veículos, dos bombeiros da Trafaria, GNR e Brisa, segundo a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) e o CDOS de Setúbal.