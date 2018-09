Pelo menos 8 mortos: não há sobreviventes no acidente do IC8

A colisão entre os dois veículos fez pelo menos 8 mortos, confirmou ao DN o comando da GNR de Leiria. O Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria adiantou que não há sobreviventes deste acidente e que as operações de desencarceramento ainda decorrem. Até ao momento, foram retiradas quatro vítimas.

Fonte da Guarda confirmou aos jornalistas que se trata de duas viaturas de transporte de mercadorias, cada uma também com capacidade para seis passageiros, que ficaram completamente encaixadas uma na outra.

"Neste momento, estão a proceder-se trabalhos para remoção dos cadáveres", explicou o comandante da GNR Daniel de Matos aos jornalistas no local.

Os ocupantes de uma das viaturas seriam trabalhadores da junta de freguesia de Carnide, uma localidade a 12 quilómetros de Pombal, apurou o DN.

O acidente aconteceu no IC8, sensivelmente ao quilómetro 34, junto a São João da Ribeira. Este itinerário complementar faz a ligação entre a A 17, junto ao Outeiro do Louriçal (Pombal), e a A 23, perto de Vila Velha do Ródão. As ligações estão cortadas nos dois sentidos (Figueira da Foz-Pombal e Pombal-Figueira da Foz).

31 operacionais e 13 viaturas de apoio

No local encontram-se 31 operacionais, apoiados por 13 veículos, dos dos bombeiros de Soure, Pombal, INEM e GNR. E também "duas equipas do destacamento de trânsito de Leiria que estão a proceder à recolha de vestígios para posterior inquérito", disse o comandante Daniel de Matos.

De acordo com o Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta para o acidente foi dado às 07:04, numa altura em que se registava um forte nevoeiro na zona.

O IC8 vai estar cortado por várias horas neste local "pelo menos duas a três horas", disse o tenente da GNR Daniel de Matos. Durante este período, o trânsito faz-se pela Estrada Nacional 238.

(Em atualização)