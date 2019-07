43 mortes por afogamento em Portugal no primeiro semestre de 2019

Entre as vítimas encontram-se 33 homens e 10 mulheres,a maior parte de nacionalidade portuguesa e mais de metade com idade superior a 40 anos. A principal causa registada foi a queda à água, seguindo-se os banhos de lazer e a queda em poços.

Os distritos onde ocorreram mais mortes foram Lisboa e Faro, com seis mortes cada, e Aveiro e Santarém, com cinco mortes cada.

Nenhuma das mortes ocorreu em zonas vigiadas e apenas em cinco casos houve tentativa de salvamento.

O mês que registou mais mortes foi junho, tendo a Fepons lançado, para os meses de julho, agosto e setembro, o conselho "Frequentes Espaços Aquáticos Vigiados", que está integrado na campanha de prevenção digital "SOS Afogamento", responsável pela difusão trimestral de "conselhos de segurança com base estatística do Observatório do Afogamento", lê-se num comunicado divulgado pela federação.