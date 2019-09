A1 a A25 cortadas devido a fogo em Albergaria-a-Velha

As autoestradas do Norte (A1) e das Beiras Litoral e Alta (A25) estavam cortadas às 07:30 desta sexta-feira devido a um incêndio no concelho de Albergaria-a-Velha, Aveiro, segundo a proteção civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, estão cortadas a A1 (Albergaria - Aveiro Sul), a A25 (no nó de Angeja Carvoeiro) e Estrada Nacional 16.2 junto às localidades de Afilhó e Alquerubim.

O comandante operacional, António Ribeiro, explicou à Lusa que foi necessário o corte das estradas por causa do incêndio que deflagrou às 11:28 de quinta-feira na localidade de Paus, freguesia de Alquerubim, concelho de Albergaria-a-Velha.

Às 07:30, o fogo estava com duas frentes ativas e mobilizava 253 operacionais, com o apoio de 77 veículos.

"O incêndio ainda não está dominado. Durante a noite foi preciso proteger algumas habitações. Este incêndio atravessou o perímetro urbano", disse, acrescentando que o vento forte está a dificultar o combate.

Também no distrito de Aveiro, no concelho de Águeda continuava às 07:30 por dominar o fogo que começou às 16:28 de quinta-feira em Veiga, na freguesia de Valongo do Vouga.

Este incêndio tem uma frente ativa e está a ser combatido por 247 operacionais, com o apoio de 76 veículos.

"À semelhança do de Albergaria, também este incêndio continua por dominar. Também houve habitações em risco. O combate é difícil devido ao vento forte que facilita as projeções", disse o comandante António Ribeiro.

De acordo com o comandante, de manhã se as condições climatéricas (vento forte) e o fumo o permitirem, o combate vai ser reforçado com meios aéreos.

Ainda no distrito de Aveiro, continuava às 07:30 ativo o fogo que deflagrou na quinta-feira às 11:29 na freguesia de Macinhata do Vouga, Águeda, mobilizando 132 operacionais, com o auxílio de 40 operacionais.

Por causa deste incêndio, estavam às 07:50 cortados alguns nós da A1, A25 e IC2 (no nó de Albergaria e Lamas do Vouga).

Por dominar hoje de manhã, está ainda o fogo que deflagrou às 23:36 nas freguesias de Teixeira e Teixeiró, concelho de Baião, no distrito do Porto, que estava às 07:30 a ser combatido por 125 operacionais, com o apoio de 40 veículos.