Incêndio obrigou à evacuação de prédio de sete andares em Gaia

O fogo começou cerca da 01:00 num sofá instalado no hall do primeiro andar e numa arca frigorífica no hall do 4.º andar, adiantou a fonte dos Sapadores de Gaia.

No local, além dos Sapadores de Gaia e dos Voluntários de Avintes, esteve a Divisão de Investigação Criminal da PSP a investigar as causas do incêndio, que não provocou "danos maiores".

O incêndio foi dado como extinto cerca das 03:10.