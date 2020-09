Idosa do lar ilegal em Évora morreu no hospital

Uma utente de um lar ilegal em Évora infetada com covid-19 e que se encontrava internada no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) morreu na noite de quarta-feira, revelou hoje a unidade hospitalar.

Contactada pela agência Lusa, fonte do HESE referiu que se trata de uma idosa, de 88 anos.

Dos outros três utentes do Lar da Quinta da Sizuda, na periferia de Évora e onde foi detetado um surto de covid-19, que se encontravam internados no hospital, dois ainda permanecem na unidade, já que "um outro utente teve alta clínica para o lar".

"Temos, de momento, apenas dois utentes do lar internados na enfermaria 'covid', um homem e uma mulher, ambos de 80 anos", disse a mesma fonte.

O primeiro caso de covid-19 detetado neste lar ilegal da cidade foi o de um idoso que foi transportado, há precisamente uma semana, para o HESE, onde fez o teste à doença, que deu positivo.

Na sexta-feira, foram realizados testes aos restantes utentes e a todos os funcionários do lar, tendo sido verificado que todos estavam infetados.

No total, segundo as mais recentes informações divulgadas pela Câmara de Évora, na terça-feira, havia 52 pessoas diretamente atingidas por este surto da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Destas, 40 diziam respeito o lar, ou seja, 31 idosos, que agora passaram a ser 30, e nove funcionários, enquanto as outras 12 são pessoas da comunidade.