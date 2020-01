Camião deixa cair blocos de cimento no IC 17. Há a registar dois feridos

O Itinerário Complementar (IC) 17, em Lisboa, está condicionado nos dois sentidos, na zona da Brandoa/Amadora, devido à queda de blocos de cimento de um veículo pesado na via, ao quilómetro 9, que causou um despiste, tendo provocado dois feridos ligeiros, disse ao DN fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

O alerta foi dado às 06:49 e, inicialmente, as autoridades indicaram a existência de vários despistes. Foi, no entanto, a viatura ligeira que seguia atrás do camião que se despistou quando os blocos de cimento caíram na via. O carro foi embater no separador central, que foi arrastado para a faixa contrária, condicionando o trânsito.

Fonte da PSP indicou também ocorreu um acidente que envolveu quatro viaturas, "que não causou feridos", no sentido Odivelas-Amadora, mas "que apesar de ser perto não está relacionado com o despiste do camião".

Atualizado às 08:50