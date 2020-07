Homem encontrado morto no interior de um poço na Moita

Um homem com cerca de 60 anos foi encontrado morto neste domingo no interior de um poço na Moita, distrito de Setúbal, confirmou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

De acordo com o CDOS de Setúbal, foi encontrado "um cadáver que se encontrava num poço na zona da Moita", no interior de um "terreno agrícola".

A mesma fonte indicou que o homem que morreu "explorava aquela propriedade", mas já "estava desaparecido há cerca de cinco dias".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O homem foi encontrado "por populares" e o alerta foi dado "por volta das 17:00", adiantou o CDOS.

No local estiveram a GNR da Moita e os Bombeiros Voluntários da Moita.