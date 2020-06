Homem detido na Madeira por suspeitas de homicídio qualificado

Um homem de 23 anos foi detido na quinta-feira por suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado no Caniço, na ilha da Madeira, informou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que o homem foi detido pelas 18:30 de quinta-feira por suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado, sendo a vítima um homem de 61 anos.

O crime ocorreu em 07 de maio, numa residência situada no Caniço, freguesia do concelho de Santa Cruz, na ilha da Madeira, tendo a vítima sido estrangulada, na sequência de uma discussão com o presumível autor do crime.

"As diligências operacionais realizadas permitiram a recolha adicional de elementos de prova que conduziram à detenção fora de flagrante delito do indivíduo", refere a PJ.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.