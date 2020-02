Há um novo caso suspeito de covid-19 no Porto. O segundo vindo de Milão

Um cidadão vindo de Milão, Itália, é o 14.º caso suspeito de coronavírus, em Portugal, após avaliação clínica e epidemiológica. Está internado no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, a aguardar a realização de análises, confirmou, ao DN, a Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o segundo caso, em menos de 24 horas, vindo de Milão. As análises ao primeiro, este domingo à noite, revelaram-se negativas. O internamento do doente suspeito de infeção com coronavírus no Hospital São João foi decidido "apenas por precaução", disse à Lusa ​​​​​​a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, sublinhando que a DGS está a "atenta à situação".

"Estamos a acompanhar atentamente a situação em Itália, que está circunscrita a algumas zonas, não ao país inteiro. De qualquer maneira, de facto, internámos uma pessoa para investigação, apenas por precaução", explicou Graça Freitas.

Itália é o quarto país do mundo com mais casos de coronavírus e o principal foco da epidemia na Europa. O último balanço das autoridades aponta para sete vitimas mortais e mais de 200 infetadas no país.

Para já, o covid-19 está circunscrito a quatro regiões do norte do país: Lombardia, Veneto, Emilia Romanha, Piemonte e Lazio, mas toda a Itália está em estado de alerta. Na rua, há placards que aconselham as pessoas a permanecer em casa, encerraram lojas, escolas, empresas, bares, monumentos, foram adiados quatro jogos de futebol, cancelado o Carnaval de Veneza, restringidas as entradas para a Semana da Moda de Milão e há mais de 52 mil pessoas em quarentena.

Este é a 14.º caso suspeito em Portugal, sendo que até agora todas as outras análises se revelaram negativas. Há, no entanto, já um português infetado, a bordo do cruzeiro Diamond Princess, ancorado no porto de Yokohama, a sul de Tóquio. Adriano Maranhão, 41 anos, um canalizador da Nazaré que trabalha há cinco anos para a empresa de cruzeiros, acusou positivo e começou, esta segunda-feira, a apresentar sintomas (febre, dificuldade respiratória, fadiga). Permanece fechado na sua cabine à espera de ser transferido para um hospital, no Japão.

Desde que foi detetado no final do ano passado, na China, o coronavírus Covid-19 provocou quase três mil mortes e oitenta mil infetados,. a nível mundial. A maioria dos casos ocorreu na China, em particular na província de Hubei, no centro do país, a mais afetada pela epidemia.

Os conselhos da DGS a quem esteve em Itália

Reconhecendo que "muitas pessoas de Portugal estiveram em Itália nos últimos dias, nas últimas semanas, sobretudo nos últimos 14 dias, que são os dias que interessam", a diretora-geral da Saúde tem feito questão de "deixar uma palavra de tranquilidade a estas pessoas, mas dizer-lhes também que estejam atentas".

Para se proteger é importante: evitar contacto próximo com pessoas com sinais de infeção respiratória aguda, lavar frequentemente as mãos, evitar contacto com animais, tapar o nariz e a boca quando espirra ou tosse e lavar as mãos de seguida. Em, caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre, tosse, dificuldade respiratória), ligue para o SNS24 (808 24 24 24).