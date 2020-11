Há 477 surtos em escolas mas governo não vê necessidade de antecipar férias

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, durante a conferência de imprensa diária sobre o novo coronavírus (covid-19), realizada no Ministério da Saúde, em Lisboa

Portugal tem 477 surtos ativos de infeção em escolas pelo novo coronavírus, afirmou hoje o secretário de Estado da Saúde, que descartou para já a possibilidade de antecipar as férias de natal dos alunos. Este número engloba o setor público e privado desde o ensino básico às universidades.

"Não nos parece que as escolas sejam focos de grande intensidade", referiu António Lacerda Sales na conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia da covid-19.

O secretário de Estado da Saúde indicou que há 291 surtos em escolas na região de Lisboa e Vale do Tejo, 72 na zona Centro, 58 na zona Norte, 29 no Alentejo e 27 no Algarve.

"Nada nos antecipa" que seja necessário mudar o calendário escolar, referiu o governante, que considerou que "as autoridades de saúde fazem bem o trabalho de segregação do que são os casos positivos, contactos de alto risco e contactos de baixo risco".

Turmas, zonas de escolas ou estabelecimentos inteiros só fecham "caso a autoridade de saúde o entenda, de acordo com a estratificação do risco".

OMS quer escolas abertas

A política da Organização Mundial de Saúde (OMS) é atualmente de manutenção das escolas abertas durante a pandemia.

"Devemos assegurar o ensino aos nossos filhos", afirmou esta quinta-feira o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, sublinhando que as crianças e adolescentes não são impulsionadores principais do contágio e que o fecho de escolas não é eficiente.

Kluge frisou também que os confinamentos são "uma perda de recursos" e que provocam muitos efeitos secundários, como danos na saúde mental ou aumento da violência de género.

De acordo com o mesmo responsável, esta medida seria evitável se o uso de máscaras fosse superior a 90% entre a população.

Ter mantido a maioria das escolas abertas na Europa durante quase 100 dias seguidos é considerado um motivo de satisfação, já que o encerramento pode afetar também a saúde mental dos jovens e ter consequências sociais.

Apesar de o uso de máscara não ser "um remédio," e de dever ser completado com outras medidas, quando se verifica uma utilização inferior a 60%, é "díficil evitar confinamentos", disse, em conferência de imprensa digital, em Copenhaga, sede do escritório regional da OMS.

A defesa das escolas e o uso de máscaras para evitar os confinamentos foram duas das mensagens centrais de Kluge, que classificou como "grande esperança na luta contra o vírus", as notícias surgidas nos últimos dias sobre avanços em vários ensaios de vacinas para a covid-19.