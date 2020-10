Há 28 surtos de covid-19 em hospitais e 49 em escolas

Portugal tem 28 surtos de covid-19 em hospitais, que juntos somam 326 casos de infeção pelo novo coronavírus, informou a diretora-geral da Saúde, esta quarta-feira, em conferência de imprensa. Graça Freitas avançou ainda que, nas escolas, existem 49 cadeias de transmissão ativas, neste momento.

Em relação às unidades hospitalares, a responsável pela Direção-Geral da Saúde (DGS) salientou, no entanto, que "não quer dizer que todos sejam surtos de grandes dimensões".

Graça Freitas admitiu também que a DGS tem registos de doentes internados devido a outras patologias e que contraíram em ambiente hospitalar o novo coronavírus, mas que, naquele momento não seria possível precisar o número exato de doentes nesta circunstância. Apesar disto, a diretora-geral da Saúde deu conhecimento de duas vítimas mortais em Alenquer que contraíram o vírus depois de terem estado hospitalizadas.

"É muito importante fazer um balanço dos doentes que estando internados por outras causas tiveram uma infeção hospitalar por covid-19, mas é preciso distinguir entre a informação que se pode saber ao dia e a informação que há de ser colhida e tratada no seu devido tempo para avaliar etapas. É preciso compreender que há limitações humanas, porque as máquinas tratam de fazer as contas, mas quem insere os dados são as pessoas que estão a tratar dos doentes e a fazer os inquéritos epidemiológico", justificou Graça Freitas.

Já sobre o regresso às aulas presenciais, a diretora-geral da Saúde disse que, desde setembro, foram confirmados 449 casos de covid-19 em escolas, creches e universidades, não entrando para esta contabilidade infeções em alunos de Erasmus "que têm sido bastantes e identificadas em várias zonas do país".

Apesar dos 49 surtos ativos, mais 26 que no dia 7 de outubro. Graça Freitas faz um balanço muito positivo da reabertura das escolas. "Atendendo a que a comunidade mobiliza 1,2 milhões de pessoas diariamente - fora as que indiretamente estão ligadas - parece-nos que estas semanas que decorreram têm um saldo bastante positivo. E a sondagem que foi feita à população demonstra-o", afirmou.

Mas este "é um trabalho nunca acabado", continuou Graça Freitas, referindo que a prioridade é responder às duvidas dos profissionais, alinhar os referenciais com os normativos da DGS e monitorizar a situação.

Já nos lares, o secretário de Estado revelou que há 1425 utentes infetados e 593 profissionais que testaram positivo para a covid. De acordo com Diogo Serra Lopes, existe registos de infeções em 129 instituições residenciais para idosos, "um número muito abaixo do registado em abril, altura em que se chegou aos 365 lares com casos positivos".

"Vivemos um momento de grande preocupação"

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 16 pessoas vítimas da pandemia de covid-19 e foram confirmados mais 2535 casos. Esta quarta-feira tornou-se assim o segundo dia com mais infetados no país desde o início da pandemia, só ultrapassado pela sexta-feira passada (16 de outubro), quando se registaram 2 608 novos casos.

"O aumento de casos verificado coloca e continuará a colocar uma pressão sobre o sistema de saúde"

O que levou o secretário de Estado da Saúde a dizer que "o momento que vivemos mantém-se como um momento de grande preocupação. O aumento de casos verificado coloca e continuará a colocar uma pressão sobre o sistema de saúde e, em particular nesta fase, sobre na saúde pública".

Diogo Serra Lopes garantiu, mais uma vez em nome do governo, que o Serviço Nacional de Saúde está preparado para "continuar a responder a este desafio", sem deixar de precisar da "colaboração de todos".

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira, no total, desde que a pandemia começou, registaram-se 106 271 infetados, 63 238 recuperados (mais ​1340) e 229 vítimas mortais no país.