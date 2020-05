Há 1263 mortos e 29 660 infetados. Portugal regista um aumento de 228 casos

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 16 mortos e 228 casos confirmados de covid-19 (um aumento de 0,77% face ao dia anterior). Há, no total, 29 660 infetados com o novo coronavírus e 1263 vítimas mortais, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira (20 de maio).

Os dados indicam que 6452 pessoas recuperaram da doença, mais 21 em comparação com terça-feira.

Estão hospitalizados 609 doentes, dos quais 93 em unidades de cuidados intensivos.

O balanço diário da DGS refere que 2405 pessoas aguardam o resultado do teste laboratorial e há 25 281 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

© DGS

A região Norte continua a ser a que regista mais casos confirmados de covid-19 (16 488) e de vítimas mortais (713), Já na região Centro verifica-se 3655 casos e 230 mortes, em Lisboa e Vale do Tejo os casos confirmados são 8668 e o número de óbitos é agora de 289.

Mantém-se o registo de uma vítima mortal no Alentejo, região que tem 248 casos positivos (mais três face ao dia anterior).

No Algarve, há 356 pessoas diagnosticadas com covid-19 e o registo de 15 óbitos, os mesmos dados reportados na terça-feira.

Os Açores mantêm os 135 casos de covid-19 (15 mortos) e a Madeira também reporta os mesmos 90 casos.

Mais de 3200 profissionais de saúde infetados

Entre as pessoas infetadas com o novo coronavírus, mais de 3200 são profissionais de saúde, um terço dos quais enfermeiros, e muitos dos contágios aconteceram em contexto social ou domiciliário, anunciou a ministra da Saúde.

Marta Temido, ouvida esta quarta-feira na Comissão Parlamentar de Saúde, disse que os dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) indicam que foram infetados 3.259 profissionais de saúde, 480 dos quais médicos e 1069 enfermeiros.

Os dados registados até terça-feira indicam também que foram ainda infetados na área da saúde 896 assistentes profissionais, 159 assistentes técnicos e 105 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica.

A ministra disse ainda que os dados de que dispõe mostram que muitos destes contágios "não aconteceram em contexto laboral, mas em contexto social ou domiciliário".

Também presente na Comissão Parlamentar de Saúde, o secretário de Estado da Saúde, António Sales, precisou que os dados indicam um total de 1.071 recuperados no grupo dos profissionais de saúde.

O que fazer quando andar de transportes públicos

Também esta quarta-feira, a DGS publicou um conjunto de orientações para os transportes públicos coletivos e individuais.

Além do uso obrigatório da máscara, o documento da autoridade da Saúde indica, por exemplo, que deve-se evitar tocar em dinheiro e pede-se que seja disponibilizado desinfetante para trabalhadores e passageiros.

O recurso a portas automáticas, sempre que possível, e parar em todas as "estações/paragens" para evitar que os utilizadores "tenham de carregar no botão de abertura de portas (botão stop), e privilegiar a entrada e a saída" dos passageiros "pela porta traseira do veículo" são outras recomendações do documento da DGS. Um conjunto de regras que abrange as empresas, os trabalhadores e utentes de todos os transportes públicos, como autocarros, metros, táxis, comboios, barcos, entre outros.

Recomenda-se, também, a quem ande de táxi que mantenha as mãos em cima dos joelhos durante o percurso, e que seja evitado "o manuseamento e toque nas superfícies do interior do veículo".

Pandemia já fez mais de 323 mil mortos em todo o mundo

A nível internacional, e de acordo com os dados mais recentes, o Brasil contabilizou, pela primeira vez, mais de mil mortos em 24 horas, num total de 1.179 óbitos e 17.408 infetados, o maior número diário registado desde o início da pandemia no Brasil, informou o executivo.

No total, o país sul-americano totaliza 17.971 óbitos e 271.628 pessoas diagnosticadas com covid-19, tornando-se no segundo país do mundo com o maior número de novos casos, apenas atrás dos Estados Unidos, segundo o portal Worldometer, que compila quase em tempo real informações da Organização Mundial da Saúde, dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, de fontes oficiais dos países, de publicações científicas e de órgãos de informação.

O Ministério da Saúde brasileiro indicou que está ainda a ser investigada a eventual relação de 3.319 óbitos com a doença provocada pelo novo coronavírus.

Em todo o mundo, a pandemia já matou pelo menos 323 370 pessoas e infetou mais de 4,9 milhões, segundo um balanço da agência AFP, às 11:00 desta quarta-feira, baseado em dados oficiais.

Há mais de 4.910.110 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Os EUA são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 91.938 óbitos em 1.528.661 casos. Segue-se o Reino Unido com 35.341 mortes e 248.818 casos, Itália com 32.169 óbitos (226.699 casos), França com 28.022 vítimas mortais (180.809 casos) e Espanha com 27.778 mortes (232.037 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou em dezembro, contabilizou 82.965 casos (cinco novos entre terça-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.244 curados.

A Europa totalizou 168.725 mortes para 193.8946 casos e os Estados Unidos e Canadá 97.949 mortes (1.607.773 casos).

A América Latina e as Caraíbas registaram 32.386 mortes (578.921 casos). O Brasil regista mais de metade das mortes (17.971) e quase metade dos casos declarados oficialmente na região (271.628).

A Ásia totalizou 12.879 mortes (384.874 casos), o Médio Oriente 8.384 mortes (299.734 casos), África 2.919 mortes (91.443 casos) e Oceânia 128 mortes (8.426 casos)

Entre os casos confirmados, mais de 1,8 milhões foram considerados curados.