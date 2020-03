Mantendo-se confinado ao espaço de casa, o que é continua a fazer?

Neste período de isolamento social, continuo a dar aulas, a partir da plataforma zoom, e a coordenar o MediaLab ISCTE-IUL, Estou a tentar manter a equipa a funcionar, continuamos a fazer análise do que está a fluir nas redes sociais.

E projetos para o futuro?

Tentar construir um observatório para a desinformação no ISCTE e tentar arranjar financiamento, no seguimento do que fazemos no MediaLab. Durante os dias em que andámos a tratar das fake news, estavam 16 pessoas a trabalhar ao mesmo tempo, entre doutorados, investigadores, bolseiros, em regime de voluntariado. E estou a ultimar a tradução para português do livro Europe's Crises [de Michel Wieviorka, Gustavo Cardoso, Olivier Bouin, João Caraça, John Thompson e Manuel Castells] e acho que vamos ter de escrever um novo capítulo - por diferentes razões, o covid-19 pode ser também a pandemia da Europa - sobre o que vai acontecer quando isto terminar. Pode haver muitas feridas para sarar.