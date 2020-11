GNR termina festa em Almada com cerca de 30 pessoas

O Comando Territorial de Setúbal da GNR explica, em comunicado, que cessou no sábado uma festa no Monte da Caparica, concelho de Almada, na sequência de uma denúncia que dava conta de um evento no interior de uma habitação.

"Os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde confirmaram a existência do evento, tendo desmobilizado os participantes sem que tivessem oferecido qualquer resistência", lê-se no documento.

A GNR acrescenta ainda que a proprietária da residência, uma mulher de 40 anos, foi identificada, resultando na elaboração de um auto de contraordenação.

O país está em estado de emergência desde o dia 9 de novembro e vai continuar até dia 23 de novmebro. Até agora, as medidas aplicadas têm sido para 114 concelhos, a partir desta segunda-feira serão para 191 concelhos.

É obrigatório o recolher em casa entre as 13.00 de sábado às 05. de domingo e das 13.00 de domingo às 05.00 de segunda-feira.