GNR fiscaliza apanha de bivalves e imigrantes ilegais na praia do Samouco

Os militares da GNR estão a identificar "centenas de indivíduos" e a averiguar "se estão em situação de permanência legal ou ilegal no território". O objetivo é detetar irregularidades na apanha de bivalves, mas também na exploração de imigrantes ilegais. No local, estão elementos da ASAE, do SEF e da Autoridade para as Condições do Trabalho.