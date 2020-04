GNR deteve 74 pessoas por crime de desobediência e fechou 248 espaços

Guia para passar a Páscoa. Conheça todas as medidas do estado de emergência

Lisboa. Cabeleiro aberto e com vários clientes foi encerrado pela polícia

Até às 17h00 desta sexta-feira, e desde que entrou em vigor o atual quadro de exceção do Estado de Emergência, a GNR já deteve 74 pessoas por crime de desobediência e encerrou 248 estabelecimentos das normas estabelecidas.

Entre os detidos, 21 foi por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 32 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, nove por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, um por resistência e 11 por violação da cerca sanitária de Ovar, lê-se num comunicado enviado pelo Ministério da Administração Interna às redações.

De acordo com a nota de imprensa, estes números "juntam-se aos verificados no primeiro período de Estado de Emergência, que vigorou entre os dias 22 de março e 2 de abril, onde se registaram 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1708 estabelecimentos comerciais".

Desde esta quinta-feira, dia 9, e até ao próximo dia 13 de abril, é proibido fazer deslocações para fora do concelho da sua residência, salvo determinadas exceções- como para trabalhar, se acompanhado de uma declaração da entidade patronal. A medida decorre da necessidade de controlar o fluxo nas estradas de cidadãos que, na altura de Páscoa, se dirigem às suas terras de origem, para reunir-se com as famílias.

O Ministério da Administração Interna "insiste no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência".