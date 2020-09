Fogo no concelho de Mafra já está em fase conclusão

O incêndio que deflagrou este sábado à tarde no Livramento, no concelho de Mafra, distrito de Lisboa, entrou em fase de conclusão, se acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo a página na internet da Proteção Civil, o incêndio começou às 15.57 horas e entrou em fase de conclusão cerca das 18.00 e no local do incêndio estiveram 132 operacionais, 35 viaturas e três meios aéreos.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registava, às 18.30 horas, 46 incêndios rurais, que mobilizavam 868 operacionais, 236 viaturas e 14 meios aéreos. De todos os fogos, três estavam curso, outros dois em resolução e 41 em conclusão.

Portugal continental está em situação de alerta devido ao risco de incêndio florestal até ao fim do dia de domingo, tendo a Proteção Civil colocado em alerta vermelho os distritos de Faro e de Beja e os restantes em alerta laranja.