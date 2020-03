Fogo na ala psiquiátrica do Hospital de Braga já foi dominado pelos bombeiros

Mulher com mais de 70 anos detida na Madeira por incumprimento de quarentena

Um incêndio na ala psiquiátrica do Hospital de Braga causou esta manhã dois feridos ligeiros, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga que refere que uma das vítimas ficou em estado mais grave. Sofreram ambas queimaduras. As chamas já foram dominadas.

O alerta aconteceu às 10.12 e menos de uma hora depois o fogo estava já na fase de resolução pelos bombeiros. No combate ao fogo estiveram os bombeiros Sapadores e os Voluntários de Braga, com apoio das corporações das Taipas, Amares e Póvoa de Lanhoso. Segundo a página da Proteção Civil, foram mobilizados 33 operacionais, apoiados por onze viaturas.

O psiquiatra e vice-presidente da Escola de Medicina da Universidade do Minho, Pedro Morgado, colocou uma mensagem no Twitter a dizer que "todos os profissionais estão bem".

As circunstâncias da ocorrência ainda estão a ser investigadas, mas as autoridades admitem que o incêndio possa ter sido provocado por uma doente ali internada.

O Jornal de Notícias adianta que um paciente daquela ala psiquiátrica terá tentado imolar-se pelo fogo e provocou o incêndio.