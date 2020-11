Fim de semana de chuva em Portugal. Tempestade Theta traz rajadas de 100 km/h à Madeira

Chuva com a ponte da Arrábida, no Porto, ao fundo.

A aproximação da tempestade tropical Theta à Madeira trás precipitação intensa, por vezes acompanhada de trovoada, entre sábado e segunda-feira para o arquipélago, com as rajas de vento a poderem alcançar os 100 quilómetros por hora nas regiões montanhosas. Mas o mau tempo não fica apenas pelas ilhas: o fim de semana será de chuva em Portugal Continental.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfersa (IPMA) indicou que às 15.00 desta sexta-feira o centro da tempestade tropical Theta, situava-se cerca de 760 km a Su-Sudeste (SSE) do arquipélago dos Açores, deslocando-se para Este a uma velocidade aproximada de 19 km/h.



"A tempestade tropical Theta, que deverá passar a tempestade pós-tropical no dia 16, irá influenciar o estado do tempo no arquipélago da Madeira entre sábado (dia 14) e segunda-feira (dia 16)", segundo um comunicado do IPMA, indicando que segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA, há "uma probabilidade de 10 a 30% do arquipélago da Madeira ser atingido com vento de intensidade de tempestade tropical, ou seja, vento superior a 63 km/h e inferior a 118 km/h."

"Assim, prevê-se para o arquipélago da Madeira precipitação intensa, por vezes acompanhada de trovoada, entre sábado e segunda-feira. O vento irá soprar do quadrante sul por vezes forte (até 55 km/h), com rajadas até 80 km/h, que poderão alcançar 100 km/h nas zonas montanhosas, em especial na segunda-feira", segundo o comunicado, alertando também para "um aumento da agitação marítima com ondas de sul que podem atingir os 4 m de altura significativa".

Nos Açores, para sábado e domingo, as previsões são períodos de céu nublado com boas abertas.

Chuva também no Continente

No primeiro fim de semana com recolher obrigatório das 13.00 às 05.00, até a meteorologia convida a ficar em casa.

Este sábado, para Portugal Continental, as previsões apontam para céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva, havendo condições para trovoada e aguaceiros durante a manhã na região Sul. Em alguns locais, pode existir neblina ou nevoeiro matinal.

O IPMA diz que haverá uma pequena subida da temperatura mínima, à exceção do Algarve. As máximas são de 20 graus para Lisboa e 18 para o Porto, com ambas as cidades a terem mínimas de 15 graus.

Já no domingo, haverá céu geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado na região Sul a partir da manhã. São esperados períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, sendo persistente e por vezes forte em especial nas regiões montanhosas do litoral Norte.