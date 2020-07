Feto de oito meses morre no Hospital Amadora-Sintra

Morreu, no final do mês de junho, um feto de oito meses infetado com Covid-19 no Hospital Amadora-Sintra. De acordo com o jornal Expresso, a mãe estava infetada, mas assintomática e só descobriu ao ser testada no hospital.

Apesar da colheita ao sangue ter dado negativa, uma biópsia pulmonar revelou que o feto estava infetado com o novo coronavírus.

"Sendo o feto positivo para SARS-CoV-2 e tendo sido uma gravidez vigiada, pode presumir-se que a infeção esteve na origem da morte", disse ao jornal Antónia Nazaré, diretora do Departamento da Mulher do Amadora-Sintra, que abrange as áreas de Obstetrícia, Ginecologia e o Bloco de Partos.

A especialista revelou ainda que a gravidez não teve complicações, mas que a mãe "chegou ao hospital com uma ecografia externa em que eram visíveis problemas resultantes de uma infeção viral. O feto estava em agonia e morreu durante a realização de uma segunda ecografia".

O caso vai ser alvo de uma investigação precisamente por ser muito raro, mesmo a nível internacional.

Há cerca de duas semanas, uma mãe deu à luz prematuramente um bebé que já nasceu infetado pelo coronavírus e o caso reforçou a teoria de que o vírus pode ser transmitido para o feto durante a gestação.

O caso aconteceu no Texas, nos Estados Unidos, e os médicos apontaram uma "evidência ainda mais forte" de que a infecção pode ser detectada no útero.